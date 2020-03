Inicio Noticias Economía Si no te pagan en la contingencia, puedes denunciar a tus jefes

Your browser does not support the video tag.

Si no te pagan en la contingencia, puedes denunciar a tus jefes Para asesorar en materia de derechos laborales y pago de salarios durante la contingencia sanitaria, la Secretaría de Trabajo habilitará una línea telefónica donde recibirá denuncias, ya que ante la contingencia, el empleador debe pagar al menos un salario mínimo diario a trabajadores. Además, en la línea telefónica habilitada también responderá dudas respecto al ámbito laboral durante la cuarentena. A través del número 22-22-15-57-32-61 se podrá llamar, e incluso mandar mensajes vía Whatsapp o Telegram, en un horario de 7:00 a 22:00 horas. Además, se podrá solicitar información para saber si el centro de trabajo donde labora suspenderá o no actividades debido a la contingencia. De acuerdo con el artículo 42 bis y 494 fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador debe de recibir como mínimo el pago equivalente a un día de salario mínimo, que es de 123.22 pesos, por cada día que dure la suspensión. Por tanto, la Secretaría de Trabajo exhortó a los propietarios de establecimientos y patrones cumplir con el pago de salarios durante la contingencia. Editado por David Celestino contingencia sanitaria pago de salarios Secretaría del Trabajo

Etiqueta: contingencia sanitaria pago de salarios Secretaría del Trabajo