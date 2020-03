Inicio Noticias Puebla Segob ayuda a regresar de Argentina a estudiante poblana

Segob ayuda a regresar de Argentina a estudiante poblana La Secretaría de Gobierno (Segob) dio a conocer que brinda asistencia a una estudiante poblana que se encuentran en Córdoba, Argentina, quien junto con otros cuatro ciudadanos en otras partes del mundo esperan regresar al estado. A través de un boletín de prensa, la Segob informó que en total, ha atendido a 83 poblanos que se encuentran en extranjero. De los asistidos, 63 ya han regresado a Puebla, mientras que cinco esperan regresar, aunque 15 no desean retornar, pero reciben ayuda del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM). Covid-19 Puebla estudiante Puebla Covid Segob Puebla

