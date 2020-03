Inicio Noticias Nacional ¡Que no se te pase! El domingo 5 de abril inicia Horario de Verano

¡Que no se te pase! El domingo 5 de abril inicia Horario de Verano La Secretaría de Energía (Sener) recordó que el próximo domingo 5 de abril iniciará el Horario de Verano en México, que consiste en adelantar una hora tus relojes, a excepción de Sonora y Quintana Roo, conforme al Decreto Legislativo vigente desde 2002 que establece el horario estacional. Esta medida aplica para 30 entidades, incluida Puebla, así como los 33 municipios de la franja fronteriza norte: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate en Baja California; Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero, en Chihuahua; Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, en Coahuila. Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo León; Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso en Tamaulipas. Por lo anterior, la dependencia federal recomendó que, este sábado 4 de abril, te quedes en casa y, antes de irte a dormir, adelantes una hora tu reloj, para que el domingo inicies tu día con el nuevo horario. Horario de Verano Reloj Sener

Etiqueta: Horario de Verano Reloj Sener