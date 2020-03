Inicio Noticias Nacional Primera etapa de apoyo a productores de maíz, en 3 estados: Segalmex

Primera etapa de apoyo a productores de maíz, en 3 estados: Segalmex La primera etapa del Programa de Apoyo a la Soberanía Alimentaria de Maíz, operado por Segalmex, iniciará con productores medianos de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, así como de una zona de Chihuahua, quienes registran la mayores cosechas de este grano en México, con calidad mundial reconocida. Así lo dio a conocer Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a través de un comunicado, donde recordó que esta ayuda llegará a nivel nacional, con el fin de incentivar a productores comerciales de maíz blanco y amarillo, dueños de hasta 50 hectáreas de riego o temporal, a quienes se les garantiza un precio mínimo de cuatro mil 150 pesos por tonelada. De acuerdo con el director del programa Precios de Garantía, Miguel Carrillo, Segalmex no comprará el grano, sino que dará “la seguridad de que ellos obtengan un precio mínimo de cuatro mil 150 pesos por tonelada, es decir, si el mercado les paga un precio inferior al que nosotros hemos propuesto, entonces el gobierno les paga la diferencia”. El objetivo del programa de apoyo a medianos productores es incentivar su ingreso para contribuir a mejorar su nivel de vida y aumentar la producción agropecuaria con el propósito de alentar la autosuficiencia alimentaria reduciendo las importaciones. El funcionario detalló que Segalmex pagará el diferencial de 600 toneladasporproductor, como máximo, aseguró Miguel Carrillo, y señaló que la cosecha arrancará en mayo en beneficio de 20 mil productores de maíz, producto de la temporada otoño-invierno, que cumplan con las revisiones y normas aplicables. Apoyo a la Soberanía Alimentaria de Maíz maíz Segalmez

