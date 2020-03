Inicio Noticias Mundo Por segunda vez, niegan libertad bajo fianza a García Luna

Por segunda vez, niegan libertad bajo fianza a García Luna Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, seguirá en prisión pues la corte federal del distrito de Manhattan le negó por segunda ocasión la libertad bajo fianza, pese al argumento de la defensa de que el mexicano se encuentra en riesgo por el brote de Covid-19. La audiencia, que se realizó por teleconferencia, duró poco más de media hora, donde los fiscales estadounidenses destacaron los argumentos sanitarios para concederle la fianza. Esto, luego de que la semana pasada la defensa del exfuncionario mexicano presentó una oferta de fianza por dos millones de dólares para que siguiera en libertad su proceso, ante el riesgo del nuevo coronavirus que afecta Nueva York y encuentra en el sistema carcelario neoyorquino uno de sus sitios de mayor riesgo, incluido el Centro Metropolitano de Detención donde está recluido. En dicho centro se encuentran alrededor de 700 prisioneros y el pasado lunes 23 de marzo se dio a conocer el primer caso de contagio por Covid-19. Sin embargo, los fiscales señalaron que, por su edad, poco más de 51 años, García Luna no pertenece al grupo de mayor riesgo y tampoco tiene condiciones médicas que aumenten su exposición de riesgo al virus. Por el momento, sigue pendiente la audiencia preliminar del juicio, donde la defensa tratará de desmentir la evidencia que las autoridades estadounidenses dicen tener en su contra. Cabe mencionar que el exfuncionario mexicano fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, acusado de tres cargos de conspiración para transportar cocaína a Estados Unidos más otro por falso testimonio, de los cuales el inculpado se declaró inocente. Luego, el 27 de febrero, fue la primera vez que las autoridades de Estados Unidos le negaron la libertad bajo fianza a García Luna, por riesgo de que pudiera escapar. Fuente: Noticieros Televisa covid-19 fianza Genaro García Luna

