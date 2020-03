Inicio Noticias Economía Petróleo mexicano registra su mayor devaluación en 21 años

Your browser does not support the video tag.

Petróleo mexicano registra su mayor devaluación en 21 años El valor de la mezcla mexicana continua su devaluación ante la baja demanda de petróleo, así como la sobreoferta y una posible recesión económica mundial; el lunes, el barril de crudo mexicano cotizó en 10.37 dólares, su valor más bajo desde 1999. El barril sufre una depreciación acumulada desde 2019, cuando se cotizaba por encima de los 56 pesos, y apenas el 20 de febrero superaba la barrera de los 49 pesos por barril, según datos de Banxico, lo que respresenta una devaluación mayor al 80 por ciento. A nivel internacional, el barril de West Texas Intermediate y Brent, referentes estadounidense y europeo, alcanzaron mínimos de 19.27 y 21.65 dólares, no registrados desde 2002. Para el presupuesto de 2020, la Federación estimó que la mezcla se cotizaría en 49 dólares por barril, siendo que, desde finales de febrero, fecha donde se registró una mayor apreciación, el valor ha ido a la baja. Fuente: Informador Editado por David Celestino Brent petróleo mexicano precio del petróleo West Texas Intermediate

Etiqueta: Brent petróleo mexicano precio del petróleo West Texas Intermediate