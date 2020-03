Inicio Noticias Nacional Pemex asegura que durante contingencia habrá abasto de combustible

Pemex asegura que durante contingencia habrá abasto de combustible Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que durante la contingencia sanitaria por el Covid-19 garantizará el abasto de combustibles en el país, así como la producción diaria de crudo, por lo que aseguró que hay producto suficiente y que aplicarán medidas de sanidad. En un comunicado, la petrolera refirió que en todas sus terminales de almacenamiento y despacho cuentan con inventario suficiente para satisfacer a la población, y así no afectar el desarrollo y economía del país. De igual forma, desde el 23 de marzo se implementó en sus instalaciones la suspensión de actividades no esenciales que impliquen congregación o movilidad de personas, se dio prioridad de trabajar desde casa a trabajadoras embarazadas, adultos mayores o quienes resientan enfermedades. En tanto, servidores públicos que regresaron de viaje del extranjero permanecerán un mínimo de 14 días laborando desde casa. Se ordenaron labores de limpieza y desinfección adicional, al tiempo que se promueven las medidas de higiene en el personal, refirió Pemex. Editado por David Celestino abasto de combustible contingencia sanitaria covid-19 Pemex

