Issste pide cobrar por depósito a trabajadores que lo hacen con cheque El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) exhortó a los trabajadores que aún cobran por cheque a recibir el pago de nómina mediante depósito en cuentas bancarias, debido a las recomendaciones de la Secretaría de Salud ante la pandemia de Covid-19. Esta acción tiene el propósito de evitar el traslado y transportación de las personas responsables de distribuir los cheques de pago a los centros de trabajo correspondientes en todo el país, con el fin de cumplir con las medidas de la Jornada Nacional «Sana Distancia» y resguardar la salud y bienestar del personal que labora en el Instituto. A través del depósito en cuentas bancarias, se evita que las y los trabajadores salgan a la calle a cobrar sus cheques y cumplan con la contingencia que permitirá reducir el contagio de Covid-19 entre la población. Por lo que, el Instituto solicita a los encargados de las áreas administrativas y de recursos humanos del Issste en todo el país, a difundir esta información con el personal médico y administrativo, quienes podrán elegir el banco de su elección para el depósito de su nómina correspondiente. Con esta medida, el Instituto busca agilizar los pagos de la nómina ordinaria o extraordinaria del personal, así como el de guardias y suplencias. Para tener una mayor seguridad y eficiencia, disponibilidad en el manejo de sus remuneraciones e inmediatez en la obtención de su salario. covid-19 issste Pago de nómina

