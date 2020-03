Inicio Noticias Nacional Falso que Bienestar ofrezca tarjetas bancarias con apoyos, aclaran

Falso que Bienestar ofrezca tarjetas bancarias con apoyos, aclaran Ante las imágenes difundidas en redes donde se ofrecen tarjetas bancarias y supuestos apoyos gubernamentales en línea, la Secretaría del Bienestar aclaró que es falso y recordó que este trámite no se realiza por internet, y llamó a evitar estos anuncios apócrifos. La dependencia federal aclaró que la única forma de tramitar cualquier programa social es a través de la visita a domicilio de algún servidor público de Bienestar, el cual está perfectamente identificado, o bien en los módulos oficiales. Recalcó que no se pide dinero para estos procesos y que en cada trámite se protegen los datos personales de los beneficiarios, por lo que ingresar información privada en un sitio de internet falso pone en riesgo la seguridad. En redes circulan enlaces donde supuestamente se reparten tarjetas bancarias del Bienestar, Bansefi o Prospera, todos ellos falsos. Editado por David Celestino apoyos de Bienestar Secretaría del Bienestar tarjeta del bienestar

