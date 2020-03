Inicio Noticias Puebla En Puebla, 65% de cobertura de medios de la marcha del 8 marzo fue positiva

En Puebla, 65% de cobertura de medios de la marcha del 8 marzo fue positiva En el estado de Puebla, el 65 y el 21 por ciento de los titulares de las notas periodísticas sobre la marcha del 8 de marzo y del paro de mujeres del día 9 fueron positivos, contra el 12 y el 19 por ciento que fueron negativas, respectivamente. Así lo señaló el Observatorio de violencia de género en medios de comunicación (Ovigem), “Informe cobertura mediática del 8 y 9 de marzo de 2020 en el estado de Puebla”. En este estudio, se identificaron 65 notas publicadas en 38 portales digitales locales los días 8, 9 y 10 de marzo, que dan cuenta sobre las movilizaciones por la marcha, el 45 por ciento hizo una nota sobre el tema, el 20 por ciento escribió dos, el 5.7 por ciento realizaron cinco, sólo uno redactó ocho. De igual manera, se analizaron 42 notas en 35 medios que informan sobre el Paro Nacional de Mujeres #UnDíaSinNosotras, publicadas los días 8 y 9 de dicho mes, el 80 por ciento redacto una nota, el 8.5 por ciento realizó dos y el 5.7 por ciento tres. El Ovigem consideró que respecto a la marcha, el 65 por ciento de los titulares lo hacen de manera positiva pues resaltan la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la exigencia de justicia para la desaparición, violencia sexual y de feminicidio. El 23 por ciento de los titulares fueron considerados como neutrales ya que resaltan el seguimiento de la manifestación sin utilizar adjetivos o reproducen la opinión laxa de un personaje religioso en la entidad. Por qué no se descalificaron las marchas Sólo en el 12 por ciento se usaron adjetivos negativos, también se resaltó la pinta de monumentos y por nombrar a las participantes como “feministas radicales”, a manera de descalificación. El observatorio puntualizó que aunque este es el primer análisis que realiza en cuanto a las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer en marzo, respecto a la cobertura mediática del 28 de septiembre de 2019 a favor de la despenalización del aborto hubo un cambio, pues en aquella el 74.1 por ciento de las notas fueron negativas. Concluyó que esta cobertura «positiva» o que al menos no deslegitimó las movilizaciones feministas del 8 y 9 de marzo podrían deberse a que partidos políticos, grupos empresariales y universidades, espacios donde se reproducen violencias contra las mujeres, se manifestaron a favor. Lo cual resultaría preocupante, porque sería dar legitimidad a las manifestaciones sólo si tienen el aval de instituciones patriarcales. #UnDíaSinNosotas marcha 8 de marzo Ovigem

Etiqueta: #UnDíaSinNosotas marcha 8 de marzo Ovigem

Your browser does not support the video tag.