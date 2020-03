Inicio Noticias Nacional CNDH, atenta para que en la emergencia sanitara se cumpla la ley

CNDH, atenta para que en la emergencia sanitara se cumpla la ley Ante la emergencia sanitaria que supone la pandemia de Covid-19, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que se pueden llegar a violar derechos laborales y presentarse abuso doméstico, por lo que se mantendrá vigilante. El órgano hizo un llamado al sector empresarial para que, ante la restricción de movilidad, se evite el cese de relacione laborales, además de que exhortó a no omitir el pago de salarios y señaló que se expone la integridad de empleados al confinarlos en lugares cerrados o de mucha conglomeración. Enfatizó que al igual que muchos empleos están amenazados, la integridad de mujeres, menores, así como de adultos mayores esta expuesta al estar en aislamiento en sus hogares. Por tanto, la CNDH permanecerá atenta a que las autoridades, el sector productivo, privado y social sean respetuosos de la ley y los derechos humanos, mientras que continuará prestando atención y apoyo. Ante la contingencia se privilegiará la queja en línea www.cndh.org.mx, por correo electrónico correo@cndh.org.mx, vía telefónica: 800 715 200 y 56818125, o la aplicación de celulares “CNDH Atiende”, el servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día. Editado por David Celestino CNDH Derechos humanos emergencia sanitaria

Etiqueta: CNDH Derechos humanos emergencia sanitaria

Your browser does not support the video tag.