Ayuntamiento seguirá dando mantenimiento a áreas verdes A pesar de la contingencia sanitaria por el Covid-19, el gobierno de la ciudad continuará sus labores de cuidado y atención a las áreas verdes, habiendo las debidas adecuaciones a los esquemas de trabajo y así salvaguardar la integridad de todas y todos los poblanos. El departamento de Calles, Parques y Jardines, de la Dirección de Servicios Públicos, destinará dos cuadrillas, una operará en la zona norte mientras que otra en el sur, y se dedicarán a levantar el desecho vegetal que, de manera natural, cae en calles y parques. De igual forma, se atenderán los casos reportados a través de redes sociales, medios o vía telefónica, ya que habrá un equipo dedicado a respuesta y acción de las quejas. Es de mencionar que el departamento de Protección Animal brindará seguimiento permanente y oportuno a los reportes de maltrato o abandono, mientras que las jornadas de adopción, vacunación y esterilización se suspenderán hasta nuevo aviso. Editado por David Celestino áreas verdes ciudad de Puebla ayuntamiento de puebla Dirección de Servicios Públicos

