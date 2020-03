Inicio Noticias Puebla Ayuntamiento lanza cartelera deportiva ante aislamiento voluntario

Ayuntamiento lanza cartelera deportiva ante aislamiento voluntario En estos días de aislamiento voluntario, el ayuntamiento de Puebla invitó a poblanos a disfrutar desde casa de diversas actividades culturales, lúdicas y deportivas que, a través de redes sociales ofertará de manera gratuita. Así, con el fin de propiciar entornos de activación y aprendizaje durante este periodo de contingencia sanitaria, la administración local, a través del Instituto Municipal del Deporte (IMDP), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, y el Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imacp), ha preparado para el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril a las 10 horas, se realizarán transmisiones en vivo de una activación física con música tipo zumba y una clase de karate, respectivamente. Ambos contenidos estarán disponibles a través de la cuenta oficial de Facebook del IMPD. Posteriormente, este mismo miércoles al medio día, la ciudadanía interesada en profundizar sobre los ciclos hidrológicos, su importancia, estudios y lineamientos sobre la viabilidad de extracción de este recurso, podrán acceder a la ponencia virtual titulada «La Importancia de los Estudios de Disponibilidad de Agua Subterránea», impartida por el Ingeniero Joel Gutiérrez Arroyo, ex director de Proyectos y Construcción del Soapap y Consultor del Grupo Consejero Ambientalista. Esta exposición podrá consultarse a través de la cuenta de Facebook SEDUSPue y también podrán acceder y disfrutar de la serie producida por el Imacp “Habla Puebla”, material audiovisual a través del cual artistas y gestores culturales de diversas disciplinas, edades y trayectorias hablan sobre la reapropiación del espacio público y la inclusión comunitaria. Esta primera temporada consta de 9 cápsulas, mismas que serán lanzadas todos los miércoles y sábados de abril, a las 20 horas, en sus plataformas de Facebook y Twitter. Ayuntamiento Puebla Covid-19 Puebla cuarentena

