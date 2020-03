Inicio Noticias Puebla 89% de usuarios se siente inseguro en transporte público de Puebla capital

89% de usuarios se siente inseguro en transporte público de Puebla capital En 2019, habitantes de la ciudad de Puebla reprobaron al transporte público, ya que el 88.6 por ciento consideró que la seguridad a bordo de las unidades es “inaceptable”; el 8.9 dijo que se sentían seguros, mientras que el 2.5 no supo. Así lo mostró la Encuesta de Satisfacción Ciudadana en Materia de Servicios Públicos, realizada por el Instituto Municipal de Planeación de Puebla (Implan), que entrevistó a 385 poblanos, con una rango de efectividad del 95 por ciento. En el estudio, el 73.4 por ciento de los cuestionados calificaron al transporte público de la capital como “no aceptable”, mientras que el 78.4 reconoció sentirse inseguro a bordo. También, el 68.3 por ciento aseguró que haber tenido que cambiar de ruta al menos una vez para evitar zonas o personas conflictivas. Cabe mencionar que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), hasta febrero del 2020, los robos en transporte público disminuyeron en un 48 por ciento, con relación al mismo mes de 2019. 71.3% dijo no sufrir acoso en unidades Por otra parte, pese a estas muestras de inseguridad, el 71.3 por ciento de las personas entrevistadas indicó no haber recibido ningún tipo de acoso en las unidades, mientras que el 8.9 aseguró que sí, aunque sólo en forma de silbidos. Sobre este punto, el 5.8 fueron violentadas con miradas lascivas; el 5.1 sufrió acercamientos intimidantes; el 3.8, piropos, así como el 2.5 por ciento recibieron tocamientos y hasta persecución. Ayuntamiento Puebla robo transporte público Puebla transporte público Puebla

