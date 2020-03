Inicio Noticias Puebla SSP confirma detención de madre de niña abandonada en Paseo Bravo

SSP confirma detención de madre de niña abandonada en Paseo Bravo La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó que la mujer detenida por abandonar a una menor de edad en una banca del Paseo Bravo es madre de la niña, quien quedó a resguardo del DIF estatal para su atención y cuidados. En un comunicado de prensa, indicó que, tras recibir un reporte del C5, los elementos acudieron al lugar en donde encontraron a la víctima y la desataron. A la par, iniciaron la búsquedade la responsable del abandono. Con la descripción fisonómica proporcionada por los testigos, los agentes ubicaron a la presunta responsable en las inmediaciones del lugar donde ocurrieron los hechos. La mujer detenida refirió ser la madre, por lo que fue asegurada y se identificó como Kiara, de 27 años de edad. Tanto la madre como la menor fueron valoradas medicamente; posteriormente la presunta responsable fue puesta a disposición del Ministerio Público, mientras que la menor quedó a resguardo del Sistema Estatal DIF para su atención y cuidados. abandono niña Puebla niña abandonada Puebla Paseo Bravo

abandono niña Puebla niña abandonada Puebla Paseo Bravo

