Segob rechaza tener injerencia en tianguis de San Martín El secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, rechazó tener injerencia para que se realice el tianguis de San Martín Texmelucan, pese a la contingencia, al sostener que el único trato que tiene es institucional como es con todos los sectores del estado. Luego de que el pasado domingo fueron dejadas mantas en puentes peatonales de la zona centro del municipio con mensajes como: “David Méndez, controla a tus amigos los Garzón. En SMT no queremos Covid-19 ¡no tianguis!”, el funcionario estatal manifestó que lo único que su dependencia a cargo ha hecho es dar información de las medidas que se han implementado, así como de los decretos emitidos por el titular del poder Ejecutivo. “Es falso que se haya emitido algún tipo de autorización respecto al tema del tianguis, no nos corresponde solo hemos dado un seguimiento institucional como todos los ciudadanos que acuden por el tema, como a todos los ayuntamientos del estado”, pronunció en rueda de prensa. Sobre el tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que este es un caso “muy especial”, ya que controlar o impedir por la fuerza llevar a cabo el comercio resulta riesgoso, por lo que por el contrario debe regularse para que no sea en un sólo día, sino que más bien, se haga de un tercio a la semana otro tercio en otra semana y así sucesivamente. Van 126 incendios forestales en el año En otro tema, Méndez Márquez informó que en lo que va del año en Puebla se han registrado 126 incendios forestales, de los que cinco se mantienen activos siendo el del municipio de Tlachichuca el de mayor fuerza. Precisó que las altas temperaturas registradas en el estado y los descuidos humanos han generado los siniestros, mismos que a la fecha reportan más de 900 hectáreas, pues tan sólo la semana pasada atendieron 19 hechos en varios municipios. El funcionario agregó que el incremento de dos grados centígrados en la temperatura de este año es un factor de riesgo importante, ya que en 2019 no llovió mucho, lo que puede ocasionar que se tengan terrenos o cultivos secos. Entre los municipios donde más casos se han registrado son Tlachichuca, Zautla, Chiautzingo, Acajete, Santa Rita Tlahuapan, Lafragua, Tepatlaxco, Juan N. Méndez, Zacatlán, San Juan Atenco, Ixtacamaxtitlán y Caltepec. David Méndez Márquez incendios forestales Segob tianguis San Martín

