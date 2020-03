Inicio Noticias Nacional Saludé a mamá de “El Chapo” por cuestión humanitaria, dice AMLO

Saludé a mamá de “El Chapo” por cuestión humanitaria, dice AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que saludó a la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” por “una situación humanitaria” y que “aunque se le vengan encima los conservadores” lo volvería a hacer en circunstancias similares. Luego de que circulara un video donde el mandatario estrecha la mano de la mamá del capo, durante su visita a Badiraguato, en el municipio de La Tuna en Sinaloa, el mandatario señaló que ante el gesto sus “adversarios” hicieron un escandalo y los tachó de “hipócritas”. “Hubo un gobierno que negoció con el hijo de la señora, y no dicen nada, de veraz que son hipócritas” al tiempo que aseveró que su gobierno “no establece relaciones de complicidad con nadie”. Reviró que “la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo”, y recalcó que, si en ocasiones debe darle la mano a “delincuentes de cuello blanco, por que es su trabajo”, como no lo haría con una señora, dijo. Publicará carta de la madre Confirmó que la señora le entregó una carta, en la que resiente no haber visto a su hijo en cinco años, y que “no se quiere morir sin verlo”, por lo que pidió ayuda al primer mandatario. Afirmó que publicaría dicha carta y que “por razones humanitarias se le debe permitir ir” a Estados Unidos, donde se recluye a “El Chapo”; sin embargo, depende del gobierno norteamericano la expedición del permiso. “Para que se aclaré bien les voy a dar a conocer la carta, le pido a la señora que nos comprenda que no tenemos nada que ocultar. No hay nada que pueda avergonzarnos ni a ella ni a mi”, recalcó el presidente. AMLO Badiraguato El Chapo Joaquín Guzmán Loera mamá del Chapo

