Sale Ibarra de la Secretaría de Bienestar municipal y llega Enrique Glockner Sin precisar los motivos, la edil Claudia Rivera Vivanco anuncia la salida de Marcela Ibarra Mateos como titular de la Secretaría de Bienestar, que ahora dirigirá Enrique Glockner Corte, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Metropolitano de Planeación del Estado. La munícipe destacó el trabajo de Ibarra Materos, quien estuvo año y medio, al indicar que priorizó los procesos participativos y transparentes con un enfoque territorial y de género para llegar a las 17 juntas auxiliares de la ciudad. Por su parte, Ibarra Mateos aseguró entregar “una secretaría con una cuenta pública 2019 sana y transparente y dejó encaminados los programas y acciones de 2020 que dan continuidad al Proyecto de Ciudad Incluyente, garantizando que los recursos lleguen a las zonas de atención prioritaria y a la población en condiciones de pobreza”. De igual forma, la presidenta municipal anunció como nuevo titular de la Secretaría de Bienestar del municipio a Glockner Corte, maestro en sociología, experto de la Agenda 21 de la Cultura y miembro de la Comisión de Cultura del Organismo Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). También es presidente de la Fundación de Gestión Territorial, organización que tiene como principal objetivo impulsar acciones que estén encaminadas a fomentar el desarrollo local. Es miembro del Consejo Consultivo de Morena, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de Puebla, así como de la Red Internacional del Foro Social Mundial y evaluador del modelo UIM de buen gobierno y calidad democrática de la Unión Iberoamericana de Municipalistas de Granada, España. Asimismo, ha coordinado la elaboración y proceso de implementación de 77 Planes de Desarrollo Municipal en los estados de Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Aguascalientes. Enrique Glockner Marcela Ibarra Mateos Secretaría Bienestar

