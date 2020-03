Inicio Noticias Mundo Roban cuadro de Van Gogh de un museo cerrado por la cuarentena

Roban cuadro de Van Gogh de un museo cerrado por la cuarentena Un cuadro del pintor neerlandés Vincent Van Gogh fue robado del Museo Singer, ubicado en el municipio de Laren, en Países Bajos, que permanecía cerrado temporalmente por la contingencia del Covid-19; el cuadro “Jardín de Primavera” data del año 1884. El atraco fue la madrugada de este 30 de marzo –coincidentemente en el 167 aniversario del natalicio del pintor-, los ladrones forzaron la puerta principal, la alarma sonó, pero lograron huir, según habrían relatado trabajadores del museo a medios. La pintura fue la única pieza del museo que desapareció y formaba parte de una exposición temporal, ya que era un préstamo del museo holandés Groninger. Es la segunda vez que se logra perpetrar un robo a la casa de cultura, siendo que en 2007 se llevaron siete esculturas del jardín. Fuente: EFE / El País Editado por David Celestino Laren Países Bajos Museo Singer Vincent Van Gogh

