Restaurantes de Canirac piden condonación de tres meses de impuestos Ante la contingencia por Covid–19, restaurantes y comercios de alimentos de la Canirac Puebla pidieron a autoridades de gobierno la condonación de Impuesto Sobre la Renta (ISR), sobre la Nómina (ISN), así como el pago de los servicios de agua y electricidad por 90 días. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) argumentó en un video con varios miembros integrantes que, debido a las recomendaciones sanitarias, se han visto afectados 33 mil negocios adheridos, los cuales emplean a un millón 200 mil personas. El gremio urgió a las autoridades soluciones y “un plan real”, por lo que pidieron la condonación de los impuestos mencionados, al igual que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y implementación de programas para el apoyo a pequeñas y medianas empresas. Asimismo, solicitó la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que se garantizarán precios justos en el suministro de productos y así evitar abusos La Canirac asintió que sus ventas cayeron a un 10 por ciento, por lo que unas 140 mil familias dejarán de percibir un ingreso en caso de cerrar sus cocinas. https://www.youtube.com/watch?v=toHRJp_zw0o Editado por David Celestino Canirac Puebla Condonación de impuestos Covid-19 Puebla

