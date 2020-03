Inicio Noticias Puebla Puebla registra 75 casos de personas con Covid-19; 9 fueron dados de alta

Puebla registra 75 casos de personas con Covid-19; 9 fueron dados de alta Durante el fin de semana subió en 43.4 por ciento la cifra de personas contagiadas con Covid-19 en Puebla, pues pasó de 53 el viernes pasado a 75 para este lunes, aunque una prueba fue duplicada, datos en los que ya se incluyen los nueve dados de alta. Así lo informó, en rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, quien precisó que el número concreto de poblanos con el virus es de 75, ya que explicó que a un ciudadano se le aplicó dos veces la prueba en diferentes hospitales y por eso la contabilizaron doble, y en un principio la cifra era de 76. Cabe mencionar que de acuerdo al corte del pasado domingo del gobierno federal, que informó que en Puebla iban 66 casos confirmados, por lo que de un día para otro aumentaron en nueve los casos. El secretario comentó que hasta el momento se han aplicado 354 muestras, de las cuales 18 están en espera de ser procesadas en el Laboratorio Estatal de Salud, además de que hay 17 personas que se mantienen hospitalizadas en nosocomios de la capital. Indicó que en relación al mecanismo de transmisión que han registrado 14 son importados, 19 fueron asociados a importación y 16 de transmisión comunitaria, mientras que son 12 municipios en los que se tienen registrados estos casos. Municipios con casos Puebla capital encabeza la lista con 42, seguido de San Andrés Cholula con 16, Izúcar de Matamoros con cuatro, San Pedro Cholula con tres, Chietla con dos, mientras que Teziutlán, Huejotzingo, Tlanapanalá, Tulcingo del Valle, Chiautzingo, Atlixco y Ciudad Serdán, todos reportan uno, así como uno más de una persona del estado de Guerrero. Indicó que dos de los enfermos están reportados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que los que están hospitalizados se encuentran en el General de Cholula, en el Puebla, Ángeles, Issstep, Beneficencia Española, Torres Médicas Mac, en el Cessa de Izúcar de Matamoros y uno en la Ciudad de México. Precisó que, en las últimas 24 horas, en el call center que se habilitó se registraron 235 personas que solicitaron el servicio, de las cuales 185 se catalogaron como verdes, 19 amarillas y 31 rojas, de estas últimas, sólo cinco fueron calificados como casos leves. Mientras que desde que se habilitó la plataforma, el acumulado es de 3 mil 384 reportes de los que 2 mil 658 fueron verdes, 277 amarillos y 449 rojos, de los cuales 63 personas han sido calificadas como casos leves que se les da seguimiento. coronavirus México Covid-19 Puebla Jorge Humberto Uribe Téllez

