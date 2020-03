Inicio Noticias Política PRI pide a gobierno transparencia para atender Covid-19

PRI pide a gobierno transparencia para atender Covid-19 El delegado presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI de Puebla, Américo Zúñiga Martínez, pidió al gobierno del estado transparencia para atender el Covid 19, así como suspender obras “faraónicas” para que el recurso se utilice en contener la crisis de salud. En conferencia de prensa por Facebook Live, urgió al gobierno estatal a destinar los recursos financieros necesarios para comprar equipo médico básico ante un escenario de fase 3 de la epidemia, y a la coordinación con el gobierno de la República para abastecer los insumos necesarios, así como hacer pruebas para ver de qué tamaño será la atención de enfermos y que se haga un inventario de camas en hospitales para verificar que serán suficientes. “Una de las propuestas del PRI es que la Cámara de Diputados asigne recursos extraordinarios para atender la pandemia. Asimismo, vemos con preocupación que en plena contingencia, los adultos mayores tienen que hacer largas filas por horas, para recibir la pensión que les otorga el gobierno, sin que existan planes para evitar que salgan de sus hogares”, dijo. Expuso además que no existe información del Covid-19 hacia la población indígena y migrante, tampoco, un plan para apoyar a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, como suspender cargas impositivas y solicitó al gobierno de Puebla establecer bancos de alimentos para toda la población. Finalmente, ZúñigaMartínez manifestó su preocupación por el tema de la seguridad, pues la llegada de Raciel López Salazar a la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), no ha abonado a un ambiente de tranquilidad, al contrario, se han registrado saqueos durante el periodo de pandemia en tiendas departamentales, y homicidios, sin que exista castigo para los responsables. coronavirus Puebla covid-19 PRI Puebla

