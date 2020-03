Inicio Noticias Algo más Pixar, estudio creador de Toy Story, ofrece curso de animación gratis

Pixar, estudio creador de Toy Story, ofrece curso de animación gratis Ante la cuarentena que se vive en México y otros países para hacer frente a la pandemia del Coronavirus,la empresa Pixar puso a disposición de todas las personas clases online para desarrollar habilidades básicas para la animación y todo sin costo alguno. Esto lo anunció a través de su cuenta oficial en Twitter, donde explicó que los cursos antes mencionados serán elaborados desde luego entrando en todas las facetas necesarias que se utilizan para poder crear una historia cinematográfica. Las cuales son: storytelling, que es el arte de contar una historia, la siguiente se trata sobre la iluminación, que es una clave al tratarse de la animación. También se abordará sobre la animación que es la que se realiza a través de un ordenador, y no es otra cosa que la técnica utilizada para generar imágenes en movimiento y por último del modelado que es la esta etapa de producción de la que se obtiene una representación tridimensional de los objetos. Todo ello, será impartido por los especialistas de Pixar, así que si te interesa aprender sobre este arte y quizá emprender en el mundo de la animación profesional te recomendamos no perderte el curso. Fuente: Show cursos de animación pixar

Etiqueta: cursos de animación pixar

