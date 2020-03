Inicio Noticias Educación Piden a jóvenes “ser ejemplo” en la protección a la salud

Piden a jóvenes “ser ejemplo” en la protección a la salud En esta contingencia por el Covid-19, los jóvenes deben dar ejemplo de cuidar a las personas mayores y seguir las medidas recomendadas por las autoridades, aseguró Gabriel Hernández Morales, dirigente en Atlixco del Frente Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (Fnerrr). Al lamentar que el virus haya llegado a México, mencionó que “es cuando los jóvenes tenemos un compromiso mayor para cuidar de nuestras familias, ver de qué estamos hechos y acatando las medidas necesarias para evitar la propagación”. Dijo que como observadores sociales también estarán al tanto de las acciones que sigan las autoridades en cuidado de la población y serán demandantes cuando perciban que no se responde a la sociedad en la dotación de los servicios necesarios que garanticen su salud, la atención que deban dar a la ciudadanía y los insumos que se requieran. En este sentido el dirigente de la Fnerrr en Atlixco exhortó a las autoridades a no dejar desprotegidos a los jóvenes de las comunidades más apartadas del estado a donde los servicios de salud no logran la cobertura necesaria, así como la información que se requiere sobre las medidas de protección. Finalmente, recordó a los jóvenes que la presente temporada de aislamiento no son vacaciones y los invitó a dar continuidad a sus estudios desde casa, así como a fomentar la lectura y el conocimiento en estos días. Antorcha antorcha campesina Antorcha Puebla Fnerrr

Etiqueta: Antorcha antorcha campesina Antorcha Puebla Fnerrr

