Periodista María Elena Ferral sufre atentado en Veracruz; denunció amenazas La periodista María Elena Ferral Hernández, corresponsal del Diario de Xalapa, sufrió un atentado a balazos en el centro del municipio de Papantla, Veracruz, tras lo cual su estado de salud se reporta grave; desde 2018, denunció amenazas de muerte por parte del político Camerino Basilio Picazo Pérez. De acuerdo con los primeros informes, la reportera, quien cubría la fuente policiaca, fue agredida por un sicario, quien le disparó a quemarropa en al menos seis ocasiones, para después darse a la fuga con su cómplice a bordo de una motocicleta. Tras el ataque, la mujer fue trasladada al Hospital Regional en Papantla, según reportó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Sobre su estado de salud, el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez, indicó que es grave. Lamento mucho que en estos momentos que estamos tratando de salvarle la vida a la periodista María Elena Ferral, algunos de sus colegas ya la hayan dado por muerta en sus "noticias". ¿Tanto mal le desean a la gente con tal de tener la oportunidad de golpear a un gobierno? — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) March 30, 2020 Por su parte, la organización Artículo 19 condenó el hecho y pidió solidarizarse con la familia de la víctima, quien busca donadores de sangre tipo B+ . 🚨ARTICLE 19 documenta la agresión con arma de fuego registrada hoy en contra de la periodista María Elena Ferral, en Papantla, Veracruz. Su estado de salud se reporta como grave. Previo al ataque, había registrado agresiones en su contra derivadas de su labor periodística. — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) March 30, 2020 Aunque la fiscalía veracruzana aún no emite información oficial sobre el móvil del crimen, trascendió que Ferral Hernández presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) contra Picazo Pérez, exalcalde de Coyutla por Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exdiputado local por Papantla bajo la siglas del Partido Acción Nacional (PAN). De acuerdo con el testimonio de la reportera, en 2016, este político la amenazó, en un restaurante, con “levantarla” e incluso le dijo que ya la había dejado vivir mucho. ataques a periodistas Camerino Basilio Picazo Pérez María Elena Ferral Veracruz

