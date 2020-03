Inicio Noticias Nacional Ofrece Educatel apoyo psicológico relacionado con el Covid-19

Ofrece Educatel apoyo psicológico relacionado con el Covid-19 La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de Educatel, ofrece apoyo psicológico relacionado con el Covid-19 para la población que lo requiera, con el apoyo de instituciones educativas del país. El servicio, precisó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, coadyuva en la atención para a la población en aislamiento, y es parte de las medidas para la prevención del contagio del virus. Educatel atiende en los teléfonos: 553601 7599 y 800 288 66 88. En este servicio participan la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que otorga atención a distancia en el número de Whatsapp: 8180881944; en el correo electrónico urgenciaspsicologicas.fapsi@gmail.com y en la página de Facebook: Uni Contigo Fapsi Por su parte, la Clínica de la Universidad Anáhuac de México recibe solicitudes de apoyo psicológico en el correo: clinicapsicologia.uams@anahuac.mx La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por medio de su Programa de Atención Psicológica a Distancia, atiende en el número 492 303 8755, y a través del correo: atencionpsicologicaadistancia@uaz.edu.mx Para estos casos, la Universidad Autónoma de Yucatán remite a los interesados a los servicios de salud de la entidad a través del 800 982 2826. Igualmente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Uaslp) canaliza este tipo de servicios al Centro de Bienestar y Acompañamiento Psicológico, a través del teléfono 444 175 5579 y el correo: falonso543@gmail.com; al igual que al Centro Potosino de Psicoterapia y Psicotraumatología en el teléfono: 444 188 4707, y el correo: benito.estrada.aranda@gmail.com Con estas acciones, la SEP reitera su compromiso de utilizar todos los instrumentos a su alcance en beneficio de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, docentes y familias, afectadas por el COVID-19. apoyo psicológico Covid coronavirus covid-19 Educalte

