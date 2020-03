Inicio Noticias Puebla Movimiento Antorchista acusa falta de agua en colonias de la capital

Movimiento Antorchista acusa falta de agua en colonias de la capital En plena contingencia por el Covid-19, hay familias en la capital poblana que no tienen agua potable en su domicilio, por lo que no pueden cumplir con las recomendaciones en esta emergencia sanitaria, acusó el Movimiento Antorchista. A través de un comunicado, afirmó que hay 60 mil viviendas que no cuentan con agua potable, lo que se traduciría en más de 300 mil personas que sufren por la falta de este servicio básico. En ese sentido, dio a conocer el caso de Elizabeth Arellano, quien vive en la colonia Tlanesse, al noroccidente de la capital, con cinco adultos y tres niños, quienes deben comprar pipas de agua para poder subsistir. Además de sus necesidades básicas, tiene una fonda, por lo que el servicio de agua es todavía más indispensable. La organización acusó que el ayuntamiento no ha querido dar los permisos para la regulación de la colonia y así tener los servicios básicos. “Desde ese tiempo hemos estado batallando con el agua, tenemos que comprar pipa, tenemos que ahorrar el agua, reciclarla, la de los trastes, la de lavar, esa va para el baño, porque la verdad la pipa antes nos la daban un poco más barata pero ya con el tiempo ya ha subido mucho”, señalaron los afectados, por lo que urgieron a las autoridades a tomar cartas en el asunto. agua Boletín Antorcha puebla capital

