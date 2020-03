Inicio Noticias Nacional México participa en reunión virtual del G-20 sobre comercio del Covid-19

Your browser does not support the video tag.

México participa en reunión virtual del G-20 sobre comercio del Covid-19 Este lunes se llevó a cabo, en formato virtual, la Reunión Ministerial Extraordinaria de Comercio e Inversión del G-20 en la que, en representación de la Secretaría de Economía, participó la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora. La videoconferencia congregó a Ministros y Viceministros de Comercio del G–20 y de países invitados, así como de representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM), la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El encuentro fue convocado por Arabia Saudita, que preside el foro este año, luego del compromiso expresado en su Cumbre virtual por los Líderes del G-20 de presentar un frente unido ante esta amenaza común. Como resultado de la reunión, se suscribió una declaración ministerial en la que destaca, entre otros temas, el trabajo para asegurar los flujos a precios accesibles de medicamentos y equipo médico, así como productos agrícolas críticos y otros bienes y servicios esenciales para proteger la salud de todos los afectados. También aseguraron su apoyo colectivo a las Mipymes, así como la continuidad de las operaciones de logística, que constituyen el soporte de las cadenas globales de valor. Asimismo, explorarán medios logísticos que permitan mantener la apertura y la facilitación de movimientos esenciales de personal de salud y personas de negocios a través de las fronteras, sin menoscabar los esfuerzos para limitar los contagios del virus. En la lucha contra la pandemia buscarán mitigar sus impactos en el comercio e inversión internacionales, al tiempo que continuarán trabajando juntos para apoyar un sistema de comercio multilateral basado en reglas que permita ofrecer un ambiente de negocios, libre, justo, no discriminatorio, transparente, predecible y estable, asegurando la apertura de los mercados. Los Ministros de Comercio del G-20 continuarán monitoreando y evaluando el impacto del Covid-19 en los flujos de comercio e inversión, y se reunirán nuevamente cuando sea necesario. Covid-19 México G-20 pandemia Covid

Etiqueta: Covid-19 México G-20 pandemia Covid