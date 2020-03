Inicio Noticias Economía Kilo de huevo alcanza los 40 pesos; alza es estacional, dice Profeco

Kilo de huevo alcanza los 40 pesos; alza es estacional, dice Profeco La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que el alza en el precio del kilo de huevo es un “aumento estacional”, luego de mostrar que su costo promedio es de unos 40 pesos, tras el repunte registrado a unos días de anunciarse la fase dos por Covid-19. Durante la conferencia matutina, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, asintió que el huevo es superavitario en México, es decir, que hay suficiente abasto, por lo que exclamó que impondría multas de hasta tres millones de pesos, e incluso clausura, a negocios que aumenten de manera injustificada los precios durante la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus. El 23 de marzo, cuando se anunció la fase 2 de la pandemia, el peso del huevo oscilaba entre los 37 y 39 pesos, mientras que para el 26 del mismo mes alcanzó los 40 pesos. Editado por David Celestino huevo profeco Ricardo Sheffield Padilla

