Investigadores buscan rescatar producción de sandía en Tecomatlán Investigadores del Instituto Tecnológico de Tecomatlán (ITT) rescatan la producción de sandía y melón en el municipio para dar una nueva actividad económica a los campesinos de esta región de la Mixteca. Los responsables de este proyecto son los investigadores Fortunato Jiménez Cruz y Arturo Susano Zamora, quienes mencionaron que han logrado reactivar la siembra de la sandía en la cabecera municipal, ya que esta producción había sido olvidada por años. Actualmente se cultivan en los campos experimentales de esta máxima casa de estudios dos variedades de sandía, híbrido verde grande y sangría rayada, así como se ha desarrollado un paquete tecnológico en la zona que sea adaptable al clima cálido que se tiene, para lograr mayor producción y que el campo sea rentable, refirió Jiménez Cruz. El instituto también comenzó a sembrar melón, el cual puede ser otra alternativa para los campesinos y productores, así se rescatará el cultivo de estos frutos que sí son adaptables al lugar, se generarán empleos y serán una fuente de ingreso para las familias tecomatecas. La casa de estudios cosecha alrededor de 150 toneladas de sandía al año, mismas que se cultivan en tres hectáreas de tierras mixtecas, siendo de enero a agosto la mayor cosecha que tiene de este fruto, para lograr estos resultados, en la producción de sandía y melón se establecieron sistemas de riego por goteo, utilización de camas, alcolchado, así como la implementación del agribón y otros materiales reciclables para que no superen los costos de producción. Al campo hay que trabajarlo de manera distinta, para que se tenga una producción todo el año, ya que el campesino no puede esperar mucho para tener ingresos económicos dadas las circunstancias del clima caluroso con lluvias de temporada, por eso, los investigadores del ITT ofrecen asesoría sobre cómo aplicar esta nueva tecnología de producción. Antorcha Puebla producción sandia Tecomatlán

Antorcha Puebla producción sandia Tecomatlán

