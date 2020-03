Inicio Noticias Nacional IMSS reporta muerte de enfermero en La Raza; “no atendía Covid-19”

IMSS reporta muerte de enfermero en La Raza; “no atendía Covid-19” El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó el fallecimiento del enfermero “RGE”, de 53 años, quien laboraba en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, ubicado en la Ciudad de México, ocurrido este lunes en el Hospital de Infectología de esa unidad hospitalaria. A través de un comunicado, el instituto aseguró que dicho nosocomio, uno de los más grandes del país, “no ha atendido hasta esta fecha pacientes por COVID-19”. “Nos unimos a la pena que embarga a familiares, amigos y compañeros de este destacado profesional de la salud”, agregó. covid-19 Hospital La Raza IMSS

