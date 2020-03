Inicio Noticias Puebla Hallan embolsado en Agua Santa y asesinan a comerciante en Xicotepec

Hallan embolsado en Agua Santa y asesinan a comerciante en Xicotepec Al menos dos asesinatos sucedieron en Puebla durante el fin de semana; el sábado se encontró un cadáver en los alrededores de la unidad habitacional Agua Santa, en la capital, mientras que en el municipio de Xicotepec de Juárez un comerciante fue asesinado. La mañana del 28 de marzo, según reportes, colonos habrían alertado a los números de emergencia por la presencia de un cuerpo, presumiblemente dentro de una bolsa de plástico y un mensaje que amenazaría a cobradores de piso. El cadáver se encontraba a la altura de la 119 Poniente, cerca de una antigua estación de camiones, por lo que policías municipales acordonaron la zona y posteriormente elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento. Po otra parte, alrededor de las 10:00 horas del 29 de marzo, se reportaría un hombre sin vida al lado de un vehículo blanco en la colonia Villa Las Flores, en Xicotepec de Juárez, presumiblemente con señas de violencia física. El ahora occiso sería un hombre de unos 50 años, comerciante de la zona, quien fue agredido supuestamente con un machete. El lugar fue sitiado por policías locales, mientras peritos de la FGE realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo. Agua Santa asesinatos embolsado Xicotepec de Juárez

