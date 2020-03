Inicio Noticias Puebla Ya es de 76 el número de contagiados de Covid-19 en Puebla: Salud federal

Ya es de 76 el número de contagiados de Covid-19 en Puebla: Salud federal Este lunes por la tarde-noche, el número de personas contagiadas con Covid-19 en Puebla se elevó a 76, de acuerdo con las cifras reportadas por la Secretaría de Salud (SS) federal. Los datos de la dependencia no arrojaron otra muerte en la entidad a causa de esta enfermedad, es decir que se mantiene en uno. Por la mañana, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, señaló, en rueda de prensa, que los casos confirmados en Puebla era de 75, aunque nueve se recuperaron, por lo que 66 seguían enfermos. Adicionalmente, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que se declarará Estado de Emergencia Sanitaria por la propagación del Covid-19, es decir que se suspenden las acciones no esenciales; se extiende la jornada de sana distancia y conminó al resguardo domiciliario, esto del 30 de marzo al mismo día, pero de abril de presente año. Las otras recomendaciones que continúan son el constante lavado de manos con agua y jabón y taparse con el pliegue del codo al toser. coronavirus Puebla Covid Puebla covid-19

