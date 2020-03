Inicio Noticias Municipios Sierra Negra En 14.70 pesos la gasolina premium en estación de Tehuacán

En 14.70 pesos la gasolina premium en estación de Tehuacán La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que la gasolinera “Aeropuertos y Servicios Auxiliares”, ubicada en la carretera federal México-Veracruz, en Tehuacán, Puebla, ofrece la gasolina premium en 14.70 pesos el litro, siendo el octavo más barato en el país. En la presentación semanal de “Quien es quien” en el precio de los combustibles, la Profeco informó que el preció más bajo de esta gasolina fue de 14.11 pesos el litro, de la estación en Veracruz, Veracruz, “Combustibles Yañez”. Los precios más bajos de la premium no pasaron los 14 pesos con decenas de centavos de diferencia, mientras que el valor más alto alcanzó los 21.85 pesos, cerca de siete pesos de diferencia. Ante la baja en los precios de la gasolina, estaciones continúan ofertando el combustible en precios mayores a los 20 pesos, señaló el informe de la Profeco; tan solo el precio de la regular alcanzó los 21.38 pesos en una estación en Mazapil, Zacatecas. Editado por David Celestino gasolina profeco quien es quien en el precio de los combustibles Tehuacán

