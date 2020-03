Inicio Noticias Municipios Las Cholulas Cuautlancingo niega tala en vivero Santa Cruz y asegura que lo vigila

Cuautlancingo niega tala en vivero Santa Cruz y asegura que lo vigila El ayuntamiento de Cuautlancingo mantiene inspecciones constantes sobre el vivero Santa Cruz, ubicado en los límites con Puebla capital, por lo que niega las versiones de que haya presunta tala ilegal de árboles en la zona, según señaló el jurídico de la Comuna, Jonathan Tepoxtecatl. Lo anterior, en respuesta a las denuncias de vecinos agrupados en el colectivo Salvemos los Viveros, quienes el viernes pasado difundieron fotos donde se ven árboles talados y algunos otros con ramas arrancadas dentro del lugar, acusando la supuesta intención de reactivar un proyecto inmobiliario. De acuerdo con el abogado, estas fotografías son antiguas y no corresponden con la situación actual, en la que el predio está bajo litigio y hay una suspensión para frenar cualquier obra dentro de él. En este sentido, también desmintió los señalamientos de que el ayuntamiento ha emitido un nuevo permiso para derribar árboles en la zona. cuautlancingo tala de árboles vivero Santa Cruz

Etiqueta: cuautlancingo tala de árboles vivero Santa Cruz

Your browser does not support the video tag.