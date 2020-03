Inicio Noticias Nacional Conapred pide no discriminar a personal médico por atender pandemia

Conapred pide no discriminar a personal médico por atender pandemia El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) llamó a la ciudadanía a no estigmatizar ni realizar acciones discriminatorias y violentas en contra del personal médico y de enfermería que encabeza la respuesta del país a la contingencia actual por la pandemia de Covid-19. De acuerdo con el organismo, se ha tenido conocimiento de actos en contra de la integridad de dichos trabajadores debido a sospechas infundadas sobre su estado de salud. Recordó que la Secretaría de Salud, como dependencia rectora de la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuenta con un protocolo para las personas trabajadoras del sector. Resaltó que el trabajo del personal médico y de enfermería, así como el de quienes se dedican a la limpieza de hospitales y centros de salud es vital siempre, y en particular en estos momentos. En este sentido, señaló que todo el personal a cargo de detectar, atender y cuidar a la población cuenta con la capacitación y las medidas de higiene necesarias para evitar los contagios y merecen todo el apoyo, respeto, solidaridad y agradecimiento de la ciudadanía, pues “puede ser quien salve nuestras vidas o la de nuestros familiares”., Recordamos al personal del sector salud que si enfrentan un acto de discriminación, pueden interponer una queja en Conapred al número telefónico 5262-1490 o al 800 543 0033 en las entidades federativas, y a través del correo electrónico quejas@conapred.org.mx o el sitio web oficial. Conapred covid-19 Discriminación a médicos

Etiqueta: Conapred covid-19 Discriminación a médicos

