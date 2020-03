Inicio Noticias Puebla 64% de poblanos en la capital reprueban calidad de servicios públicos en 2019

64% de poblanos en la capital reprueban calidad de servicios públicos en 2019 En una encuesta realizada a 385 habitantes de Puebla capital en 2019, el 64.2 por ciento calificó de insuficiente la calidad de los servicios públicos, pues sólo tres de los 11 servicios brindados fueron valorados positivamente, siendo el de infraestructura el peor calificado. Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta de Satisfacción Ciudadana en Materia de Servicios Públicos, realizada por el Instituto Municipal de Planeación de Puebla (Implan), que entrevistó a 385 poblanos, con una rango de confianza del 95 por ciento. La muestra, cuyo semáforo midió la satisfacción de la ciudadanía en un rango del 80 al 100 por ciento, arrojó una complacencia del 86.2 por ciento en las labores de drenaje; del 86.1 en recolección de basura y del 83.2 en agua potable. No obstante, la percepción de calidad redujo a un 72.6 en los servicios de alcantarillado; al 71 en mantenimiento de parques y jardines; 70.9 en limpia de calles y espacios públicos, mientras que los poblanos casi reprobaron las labores en los panteones, pues la calidad fue de un 68.4 por ciento. Las cifras continuaron a la baja en el alumbrado público, cuya calificación fue del 62.4, mientras que el uso de mercados obtuvo un 61.9 por ciento. La calificación más baja fue para la pavimentación y el mantenimiento de calles, ya que los capitalinos consideraron que la calidad de servicio fue del 59.9 y del 56.7 por ciento, respectivamente, siendo el tope de calidad el 100 por ciento. Esto, pese a que la Comuna ha resaltado sus esfuerzos por atender el deterioro de calles y avenidas con su programa del Bacheo Express. encuestas Puebla Implan puebla capital seguridad puebla servicios públicos Puebla

