Inicio Noticias Nacional Suministro de agua está garantizado ante contingencia: Conagua

Your browser does not support the video tag.

Suministro de agua está garantizado ante contingencia: Conagua Con el fin de hacerle frente a la contingencia sanitaria por Covid-19, la Comisión de Agua (Conagua) se comprometió a garantizar el abasto del vital líquido a hospitales, así como desinfectarla y enseñar a hacerlo en donde escasea, aunque ayudarán a esas zonas con pipas. Al anunciar una serie de medidas que en ese sentido se están desarrollando, Blanca Jiménez Cisneros, Directora General de esta Comisión, informó que se ha redoblado esfuerzos para atender a la población, dado que en estos momentos “la disponibilidad de agua en hogares, hospitales y los centros de trabajo es fundamental para la higiene, como una forma de prevención”. En un mensaje grabado, informó que, en apego a la estrategia nacional que lidera la Secretaría de Salud, y en coordinación con estados y municipios, se están llevando a cabo seis acciones fundamentales desde la Conagua. Por lo anterior, se ha realizado un inventario nacional de la infraestructura de almacenamiento de agua en 768 hospitales prioritarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), del Sector Salud y algunos privados, para así abastecerles agua en caso de que lo requieran. Conagua suministra agua desinfectada con pipas o plantas potabilizadoras móviles a los hospitales y clínicas que lo necesiten. Además, se fortalece la correcta operación de plantas potabilizadoras de estados y municipios para asegurar un cloro residual libre de 0.5 miligramos por litro, lo que permite inactivar el virus, de acuerdo con recomendaciones internacionales. Mientras que en zonas rurales o urbanas que no cuentan con el servicio, se brinda apoyo con pipas, pero también se brinda orientación sobre métodos básicos para desinfectar el agua. Asimismo, Conagua ha adquirido cloro y otros materiales que ayuden a tener un agua segura en la infraestructura bajo su responsabilidad y a través de Proagua, se apoyarán acciones para incrementar el abasto y el saneamiento en las localidades afectadas. En la actual contingencia por Covid-19, aseguró la titular de la Conagua, “el agua es un elemento esencial para cumplir con las medidas de prevención”, por ello, es fundamental su cuidado y ahorro. conagua Covid-19 México

Etiqueta: conagua Covid-19 México