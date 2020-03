Inicio Noticias Nacional Se deslinda “28 de Octubre” de nuevos presuntos saqueos

Se deslinda “28 de Octubre” de nuevos presuntos saqueos La UPVA alertó que, nuevamente, están circulando mensajes en Facebook en los que advierten que dicha organización realizará saqueos en la ciudad, ante lo que la también conocida como “28 de Octubre” aclaró que no está involucrada. En un comunicado de prensa, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) señaló que este domingo, en la página Loma Bella Noticias, se señala que sus integrantes realizarán saqueos en el sur de la ciudad, para lo cual se concentraron sobre la 11 Sur y 105 Poniente. En ese lugar, organización realizó una asamblea general donde decidieron expulsar a dos personas de nombre Guadalupe Sánchez Reyes, quien tenía en su poder garrafones de gasolina, y a su pareja Víctor Hugo Rodríguez Ramírez quien tenía marihuana sembrada en cubetas, poniendo en riesgo a las familias que viven ahí. “No es difícil de que estas personas señaladas sean promotoras de ésta información totalmente falsa y busquen generar confusión y confrontación”, recalcó. Recordó que el 23 del presente mes y año trataron de involucrar a la organización en actos vandálicos similares, por lo que reiteró que no son “saqueadores” ni tolerarán esa práctica. Finalmente, mencionó que este 29 de marzo se cumplen 2 años y nueve meses del asesinato de su compañera Meztli Omixochitl Sarabia Reyna, hija de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, asesor general de la UPVA, motivo por el que a partir de las 11 horas se realizaron mítines en todos los centros de trabajo de la organización exigiendo justicia. 28 de Octubre UPVA

