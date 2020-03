Inicio Noticias Puebla Prisión preventiva contra dos hermanas por homicidio en Libres

Prisión preventiva contra dos hermanas por homicidio en Libres Con datos de prueba, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo vinculación a proceso de Lucero N. y Laidy Jaqueline N. por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio de una empleada doméstica al interior de un domicilio en Libres. Las imputadas, aprehendidas el 21 de marzo en el estado de Chihuahua por la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de Puebla (Fisdai) en colaboración con la Fiscalía de aquella entidad, fueron identificadas como presuntas responsables del homicidio de una empleada doméstica de 70 años, cometido en la colonia Centro del municipio de Libres, Puebla, donde también lesionaron a un hombre de 75 años que habitaba en el domicilio. Además, las hermanas habrían robado del inmueble más de 184 mil pesos en efectivo. La Fiscalía de Investigación Regional presentó elementos probatorios ante el Juez de Control que permitieron obtener la vinculación a proceso en contra de Laidy Jaqueline N. de 20 años y su hermana Lucero N. de 18, quien laboraba como empleada en el sitio donde ocurrieron los hechos. Ambas permanecerán en prisión preventiva. FGE Puebla homicidios puebla Lires

