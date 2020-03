Inicio Noticias Nacional Prevén retorno de más de 8 mil mexicanos con apoyo de gobierno federal

Prevén retorno de más de 8 mil mexicanos con apoyo de gobierno federal La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que, del 27 al 29 de marzo, el gobierno federal repatrió a 576 connacionales varados en el extranjero por la contingencia de Covid-19, por lo que estimó que el total de mexicanos apoyados llegará a superar las 8 mil personas. De acuerdo con un comunicado de la dependencia, con el apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM), se enviaron aviones chárter a Colombia y Ecuador, donde se retornaron 62 y 53 mexicanos respectivamente; así como a Perú donde se brindó ayuda a 299 connacionales en la última etapa, concluyendo un operativo que permitió el regreso de casi mil 200 personas a México. Las repatriaciones se realizaron en estricto apego a las normas de seguridad y sanidad, tanto de los países donde se iniciaron los retornos como en la llegada a México. Igualmente, vía terrestre se repatrió a 28 mexicanos de Guatemala, debido a que ese país mantiene cerradas las operaciones aéreas comerciales. En aquellas regiones del mundo en que continúan existiendo opciones comerciales abiertas, principalmente en Europa, se ha brindado asesoría y asistencia a las personas mexicanas en el exterior. Se trabaja para agilizar los tránsitos y conexiones. Asimismo, se colabora con aerolíneas y compañías de chárter para abrir espacios y vuelos adicionales. Con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, el sábado 28 de marzo se realizó un vuelo humanitario a Cuba que permitió el regreso de 134 mexicanos que se encontraban varados en ese país. La SRE agradeció a las autoridades de los países que autorizaron estas operaciones de asistencia en medio de la pandemia y destacó que, con cooperación internacional, también se facilitó el retorno de 86 ecuatorianos, 99 peruanos y 49 cubanos. Aseguró que continuará asistiendo y apoyando a las personas mexicanas en el exterior que se vean afectadas por las restricciones de viaje actuales y hace un llamado a continuar en contacto con la red de embajadas y consulados. covid-19 Mexicanos repatriados sre

