Por violar seguridad jurídica, CDH emite recomendación a Huauchinango y SEP La CDH emitió una recomendación conjunta a la SEP y al ayuntamiento de Huauchinango, luego de acreditar que hubo violaciones a la seguridad jurídica por una obra mal hecha en una escuela que ocasionó, con la tormenta Earl en 2016, afectaciones a varias viviendas. De acuerdo con información de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), fue en septiembre de 2017 cuando se acreditaron las violaciones contra los agraviados en dicho municipio de la Sierra Norte, pero este año concluyeron el expediente 4600/2017. En el documento, se especificó que el quejoso señaló que en 2016 personal de la Comuna realizó remodelaciones a la Unidad Deportiva “Benito Juárez”, en Huachinango, misma a la que le colocaron pasto sintético, sin dejar tubería para desagüe, lo que provocó que con el paso de la tormenta Earl el agua se estancara en las canchas, la tierra se ablandara y se desbordara parte de la cancha, lo que afectó varias casas. La persona afectada explicó que estos hechos causaron la muerte de un ciudadano, ya que derivado de ese deslave, las gradas de la unidad deportiva se encuentran “volando”, por lo que persiste la posibilidad de que la tierra siga descendiendo hacia las casas que se encuentran cerca. Tras esto, cita el documento, a pesar de que en forma conjunta con otros vecinos han solicitado mediante escrito la intervención de la autoridad municipal competente, ésta ha sido omisa en tomar las medidas necesarias. Al conocer los hechos, la CDH pidió al gobierno municipal actual información del caso, dando contestación la Sindicatura mediante el oficio número 127/2017, de fecha 24 de agosto de 2017, suscrito por la Dirección de Obras detallando que la obra fue realizada por la administración anterior y que se realizarían los estudios necesarios para que le dieran solución. Derivado de lo anterior, la quejosa manifestó su inconformidad y aportó pruebas consistentes en un disco compacto con 26 imágenes fotográficas de la avenida Revolución, de la Colonia el Potro, en 2014, y de los daños que actualmente presenta esta calle, debido a las lluvias. Luego de que personal de la CDH hizo una inspección vehicular, el organismo autónomo pidió adoptar medidas cautelares a favor de la peticionaria y de las personas que habitan la casa afectada, posteriormente se dio una propuesta de conciliación, en la que el ayuntamiento sólo pudo cumplir dos de los cuatro puntos establecidos, lo que originó la recomendación. Deberán proceder contra responsables A la SEP, a cargo de Melitón Lozano Pérez, se le notificó como autoridad responsable de los espacios educativos y le pidió ejecutar las recomendaciones dictadas por Protección Civil estatal para resolver la problemática, se tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados en las propiedades y posesiones de la persona afectada, así como brindar a los servidores públicos adscritos a la dependencia capacitación relativa al respeto. También, que dé vista al Órgano Interno de Control correspondiente, a fin de que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios que omitieron las recomendaciones de protección civil. Mientras que al ayuntamiento de Huauchinango, a cargo de Gustavo Vargas Cabrera, pidió adaptar medidas que fueren urgentes en materia de protección civil, para evitar los riesgos y daños que pongan en peligro a la persona afectada, se actualice la normatividad correspondiente en materia de uso de suelo y tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados en las propiedades y posesiones de la víctima, al igual que tendrá la Comuna que dar vista a la Contraloría para que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios involucrados. Es necesario precisar que, en 2019, la CDH emitió 23 recomendaciones a autoridades locales, de las que 20 fueron dirigidas para ayuntamientos, lo que representó el 87 por ciento, mientras que las otras tres son a dos dependencias estatales. ayuntamiento de Huauchinango CDH Derechos humanos SEP

