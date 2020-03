Inicio Noticias Municipios Las Cholulas Policías de Huejotzingo detienen a 4 por robo a transporte de carga

Policías de Huejotzingo detienen a 4 por robo a transporte de carga Tras un intercambio de balas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil municipal de Huejotzingo detuvieron a cuatro sujetos acusados de robar un transporte de carga. Policías Municipales implementaban un patrullaje de vigilancia, cuando vía radio, recibieron un reporte de robo de transporte de carga, por lo que de inmediato efectuaron el protocolo de búsqueda, el cual permitió la localización de un tractocamión marca Kenworth, color guinda, con caja color blanco y con metálicas de circulación del Servicio Público Federal, en la calle Carrizal de Huejotzingo. Los elementos, al ubicar el vehículo mediante comandos verbales solicitaron a los ocupantes detener la marcha, sin embargo, estos evadieron la indicación y dispararon en reiteradas ocasiones contra los uniformados municipales; afortunadamente la agresión fue repelida. Posteriormente, la unidad hizo alto total y se logró detener a los cuatrotripulantes, dos de ellos intentaron darse a la fuga, pero no lograron su cometido. Un varón presentaba una lesión por impacto de arma de fuego, por lo que a través de los servicios de emergencia se le brindó la atención prehospitalaria y fue canalizado a un nosocomio. Cabe señalar, que el tractocamión recuperado se encontró cargado en su totalidad con costales de fertilizante. Los asegurados son: Gastón N., de 43 años; Guillermo N., de 36; además de Emmanuel N. y Gaspar N., ambos de 21 años de edad, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones a las que haya lugar. Huejotzingo sobo transporte carga transporte carga

