Inicio Noticias Municipios Las Cholulas Pide Cuautlancingo a establecimientos y mercados mantener distancia

Your browser does not support the video tag.

Pide Cuautlancingo a establecimientos y mercados mantener distancia Cuautlancingo implementó una serie de acciones en los mercados y establecimientos que presentan mayor concentración, para prevenir la transmisión del Covid-19, en apego al protocolo de “Sana Distancia” instruido por el gobierno federal. La alcaldesa, Guadalupe Daniel Hernández, indicó que es urgente que las personas tomen su distancia una de otra, “hablamos de un metro 50 centímetros, así como acatar el llamado de prevención que hacen las autoridades de salud”. Por su parte, el director de Protección Civil Municipal, Isaac Xicoténcatl Totolhua, indicó que este fin de semana, personal de diferentes direcciones del ayuntamiento hizo entrega de gel antibacterial y cubrebocas a los locatarios del Mercado Municipal y establecimientos de mayor concentración, entre las que destacan las verdulerías botaneros, bares, a quienes se les indicó las recomendaciones: que el personal que manipule alimentos deberá portar delantal, guantes, cubrebocas y cofia, el locatario que realice le manejo del dinero, deberá realizarlo con guantes. También, mantener en la fila al menos metro y medio de distancia entre uno y otro visitante, los pasillos deben estar despejados y aseados, retirar excesos de plásticos o cartón para evitar un foco de infección. Asimismo, fueron colocadas lonas con medidas de prevencióne higiene,recomendaciones, síntomas de alarma, medidas de la Jornada de Sana Distancia y se supervisará que existan las medidas necesarias y los filtros sanitarios adecuados. covid-19 cuautlancingo Cuautlancingo coronavirus

Etiqueta: covid-19 cuautlancingo Cuautlancingo coronavirus