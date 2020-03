Inicio Noticias Puebla Insta ayuntamiento al cierre temporal de centros de esparcimiento

Your browser does not support the video tag.

Insta ayuntamiento al cierre temporal de centros de esparcimiento Ante la actual contingencia sanitaria por el Covid-19, el ayuntamiento de Puebla realizó recorridos por diferentes zonas de la ciudad para exhortar al cierre temporal de establecimientos comerciales. Fernando de Jesús Pastor Herrera, titular de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, órgano desconcentrado de la Tesorería Municipal, , informó que estas acciones forman parte de la estrategia que trazó el comité de prevención y continuidad de operaciones. El funcionario municipal explicó que del 26 al 28 de marzo recorrieron colonias como Castillotla, San Baltazar, San Manuel, 20 de Noviembre, Los Pinos y Naciones Unidas; además de recorrer toda la Prolongación de la 16 de Septiembre, para localizar comercios que congregan a personas. De esta manera, se detectó el funcionamiento de bares, centros culturales, talleres donde se imparten clases de cerámica y otras manualidades, locales donde se practica box, artes marciales y zumba, además de gimnasios. También se localizaron abiertos al público baños de vapor y un cine. A todas las personas propietarias de estos locales se les exhortó a cerrarlos para evitar poner en riesgo la salud de sus clientes. Pastor Huerta explicó que, durante la próxima semana se intensificarán los recorridos por toda la ciudad y juntas auxiliares para continuar invitando al cierre de los establecimientos comerciales que representen un riesgo por el contacto de personas. Ayuntamiento Puebla Covid-19 Puebla

Etiqueta: Ayuntamiento Puebla Covid-19 Puebla