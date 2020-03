Inicio Noticias Nacional Infonavit también debe dar prórrogas sin cobrar intereses: Carvajal

Your browser does not support the video tag.

Infonavit también debe dar prórrogas sin cobrar intereses: Carvajal Ante los casos de derechohabientes que verán disminuidos sus ingresos por la contingencia sanitaria de Covid-19, urge que el Infonavit también considere prórrogas de hasta tres meses sin cobro de intereses, así como dar soluciones concretas a quienes esperan sus escrituras desde hace años. Así lo planteó Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal de Morena por el distrito 6 de Puebla, quien advirtió que habrá trabajadores que no puedan seguir pagándole a Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) porque serán despedidos o se quedarán sin fuente de ingresos. En entrevista, señaló que la directiva del instituto, encabezada por Carlos Martínez Velázquez, que los 20 mil millones de pesos que tiene contemplados para apoyar a trabajadores en esta emergencia se vean reflejados en “acciones directas”. En otro tema, remarcó que debe terminar de “planear” y atender ya a los acreditados que están esperando una solución para saldar sus créditos y obtener las escrituras de sus casas, tras pagar por años sin lograr que sus deudas disminuyan. Esto, de acuerdo con la instrucción de presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el año pasado planteó implementar un programa de “quitas” (liberación de deudas) para los trabajadores que ya hubieran pagado un “parte importante” de sus créditos. Al respecto, el legislador comentó que los programas y convenios que hasta ahora implementa el instituto no contemplan a la mayoría de los trabajadores que se han visto afectados por el incremento de sus saldos, lo cual vuelve sus créditos casi impagables. También recordó que está pendiente de ser aprobada en la Cámara de Diputados una iniciativa suya para reformar el artículo 37 de la Ley del Infonavit, a fin de que el saldo que tengan los trabajadores en su subcuenta de vivienda sea imprescriptible. Alejandro Carvajal Hidalgo Puebla Cámara de Diputados Puebla Infonavit Puebla

Etiqueta: Alejandro Carvajal Hidalgo Puebla Cámara de Diputados Puebla Infonavit Puebla