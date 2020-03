Inicio Noticias Nacional IMSS reitera llamado a quedarte en casa si hay síntomas de Covid-19

IMSS reitera llamado a quedarte en casa si hay síntomas de Covid-19 Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Médicas del IMSS, reiteró el llamado solidario a quedarse en casa a las personas que presenten síntomas asociados al Covid-19, como tos seca, secreción nasal, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, temperatura, pues “es lo mejor que podemos hacer”. Lo anterior, este domingo en conferencia de prensa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde presentó el kit médico que recibirán en casa las personas con síntomas asociados a esta enfermedad. Comentó que, a través de una acción conjunta para reducir el contagio del coronavirus que causa dicha enfermedad, quienes utilicen el sistema SMS de la Ciudad de México (covid19 al 51515) y sean detectados con síntomas, tendrán dicho apoyo a fin de proteger la salud de las familias. En este sentido, el doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicó que el kit contiene alcohol gel, jabón antiséptico, cubre bocas y un mensaje especial para cuidar a los adultos mayores, que son la población más susceptible de presentar las formas graves de la enfermedad. “Por eso el kit lleva una dotación de cubre bocas para los 14 días que dura el periodo y que lo usen para que minimicemos la transmisión al interior del hogar. Esta idea es romper la cadena de transmisión, nos da mucho gusto ser parte de esta estrategia”, enfatizó. IMSS Kit Covid-19 Síntomas Covid-19

