IMSS de Puebla comprará cubrebocas y material para personal por contingencia La delegación del IMSS en Puebla lanzó una licitación para la compra de cubrebocas, gel antibacterial, protectores respiratorios, gel antiséptico, gafas protectora y jabón, material que será para el personal del instituto para atender a pacientes con Covid-19. Lo anterior, de acuerdo con la licitación AA-050GYR006-E114-2020, la cual será a través de un proceso de adjudicación directa debido a la contingencia del coronavirus, tanto en el estado como el país, por ello será la adquisición de material de curación equipo e instrumental y accesorios médicos. Dicho expediente fue publicado el viernes pasado en la plataforma electrónica de Compranet, mismo en el que se detalla que para este contrato se basan en el artículo 26 Fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del. Sector Público (Laassp) En la convocatoria se señala que el contrato será para la adquisición de 228 mil 496 protector respiratorio con eficiencia de filtración microbiológica del 95 por ciento o mayor, protección respiratoria contra partículas menores a 0.1 micras, resistente a fluidos, antiestatico, hipoalergénico y con ajuste nasal moldeable. También, 75 mil 718 cubrebocas quirúrgicos elaborados con dos capas externas de tela no tejida, un filtro intermedio de polipropileno; plano o plegado; con ajuste nasal moldeable, resistente a fluidos, antiestático e hipoalergénico. Además de 10 mil 787 piezas de gel antiséptico para manos que no requiere enjuague, formulado a base de alcohol etílico o isopropilico mínimo al 70 por ciento w/w, adicionado con humectantes y emolientes; hipoalergénico en envase de 950 ml a 1 litro integrado con tapa. Gel antibacterial, entre la compra En la lista igual están 2 mil 382 gafas protectoras para evitar contaminación por líquidos corporales, con armazón de vinilo, elemento transparente de policarbonato o plástico y resistente a impactos, con tratamiento antiempañante, resistente a ralladuras con resguardos laterales transparentes, cinta sujetadora de material confortable y lavable, así como con mecanismo que asegure el ajuste firme. Dichos protectores deben ser resistentes a la desinfección por medios químicos, permitir el uso simultáneo con lentes convencionales y las refacciones según marca y modelo, mientras que los accesorios deben ser estuche para guardar. Se comprarán 2 mil 207 piezas de gel antibacterial con microesferas de vitamina E y que contenga alcohol etílico al 62 por ciento, además de 450 jabones para uso prequirúrgico líquido y neutro (ph7). En la licitación se especifica que el proveedor que resulte ganador deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en la Ley General de Salud, Legislación Sanitaria y demás ordenamientos aplicables. Aunado a esto, se detalla que el IMSS podrá solicitar, en cualquier tiempo, durante la vigencia del contrato muestras de los insumos adjudicados para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes. Deberán tener licencia sanitaria El periodo de garantía de los bienes será el correspondiente a la fecha de caducidad impresa, la cual no podrá ser menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega de los mismos, aunque igual podrán entregar los bienes con caducidad mínima de nueve meses, siempre y cuando entreguen carta compromiso que indique que, de no ser consumidos dentro de su vida útil, serán canjeados sin costo alguno para el instituto. Además, el proveedor está obligado ante el IMSS a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido. Para los que quieran participar en este procedimiento, en caso de ser fabricantes, deben contar con licencia sanitaria, autorización del responsable sanitario, si los bienes adjudicados son de importación, deberá entregar previo a la formalización del pedido el aviso de importación con sello de recibido por parte de la Secretaría de Salud (SSA) federal. Mientras que, si son distribuidores, deben tener licencia sanitaria del licitante cuando oferten estupefacientes, psicotrópicos, vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas de origen animal y hemoderivados, autorización del responsable sanitario del licitante, aviso de funcionamiento del licitante y si son de importación, contar con el sello de la SSA. Por ser adjudicación directa no habrá junta de aclaraciones, motivo por lo que la presentación de propuestas económicas y técnicas será el 31 de marzo a las 10 de la mañana y el fallo, el mismo día, a partir de las 4 de la tarde. La firma del pedido será dentro de los 15 días naturales siguientes al de la notificación del fallo, mientras que la fecha máxima de entrega de los bienes deberá ser dentro de los diez días naturales posteriores a la emisión del fallo mediante pedido único. Covid-19 Puebla IMSS Puebla material médico

