Costó 3 mdp estudio sobre verificentros de Puebla que originó clausuras Con un contrato de adjudicación directa, el gobierno de Puebla pagó 3 millones de pesos a la empresa IngeniumSW por el estudio que hizo a los verificentros, mismo que dio pie a que se cerraran los establecimientos y se cancelara la verificación vehicular. Esto de acuerdo con la versión pública del contrato que se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), denominado “Fortalecimiento del programa de verificación vehicular en el estado de Puebla”, por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot). El documento, asentado con el expediente DABS/GESAD-058/SMADSOT/066/2019, se firmó el 2 de diciembre entre la representante legal de la empresa, Mariana Rocío Ramírez Bustos y Hermes Alejandro Flores Aburto, director de Administración, y Marco Antonio Herrera García, en su calidad de director de Gestión del Aire, de la Smadsot, con un servicio de 30 días naturales. La dependencia estatal manifestó que para hacer la adjudicación directa GESAD-058-775/2019, se basó en el artículo 20 fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal (Laasspem), pero no precisó por qué recurrió a este proceso. Según el documento, Ingenium SW tuvo que hacer un análisis de pertenencia en el que tuvieron que considerarse los cinco ejes fundamentales del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio del estado de Puebla: Técnico, Operativo, Social, Financiero e Institucional. El técnico constó en identificar y definir las herramientas que permitieron evaluar el desempeño de las plataformas tecnológicas empleadas durante las pruebas de emisiones, mientras que el social se basó en identificar los costos sociales, políticos, legales y administrativos que incidan. El financiero, en definir la rentabilidad y viabilidad técnica, jurídica y administrativa en analizar el marco legal de actuación del gobierno del estado respecto al programa de verificación vehicular de Puebla. En el contrato se especificó que la empresa tenía que revisar al menos 11 de los 17 verificentros que estaban abiertos en el estado, esto con el fin de poder cumplir con el servicio solicitado por la dependencia. Entre las acciones que hizo la empresa ganadora, fue una evaluación del personal que labora en los verificentros, la cual debió basarse a la normativa aplicable y la acreditación de la Entidad Mexicana de (EMA). Se verificó a personal y acreditaciones de EMA Para ello, tuvo que verificar las funciones que realiza el personal, si están vigentes con su acreditación para trabajar y, de acuerdo con la unidad de verificación donde laboran, si cuentan con la acreditación de la dirección de Gestión de Calidad del Aire de la Smadsot. También tuvo que evisar si los verificentros contaban con el personal adecuado para atender todas las líneas de servicio, si entregó un reporte en enero de cada año tras obtener la concesión de sus colaboradores, así como si solicitó autorización para el cambio y baja de personal. La empresa tuvo que comprobar si los establecimientos llevaron a cabo las acciones de videovigilancia en cada unidad del servicio dado a los automovilistas, las evidencias de mantenimiento que se le dio a los equipos para dar el servicio, calibraciones realizadas conforme al software y equipo analizador, análisis de microondas, gases de calibración, opacímetro y reportes de calibración y mantenimiento La firma ganadora igual se encargó de elaborar, con base en la metodología autorizada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el inventario de emisiones a la atmosfera para el estado de Puebla de fuentes móviles con línea base de 2018. Tuvo que analizar la tasa de crecimiento del parque vehicular de Puebla así como identificar las emisiones de gases contaminantes, a fin de proponer las estrategias necesarias que atiendan la problemática con proyecciones por los próximos 10 años a partir de 2020. En necesario precisar que el pasado 19 de marzo, Beatriz Manrique Guevara, titular de la Smadsot, dio a conocer que tras el estudio hecho a los verificentros determinó cancelar el programa de verificación vehicular en Puebla, así como adelantó que se licitarán 48 verificentros. medio ambiente programa de verificación Verificentros

