Fomentan en policías de Huiztilan de Serdán correcto lavado de manos La Dirección de Seguridad Pública, en coordinación con el Hospital de Huitzilan de Serdán, implementaron una práctica para que los elementos de la policía municipal conozcan sobre la higiene adecuada, principalmente en el lavado de manos. Como parte de las acciones para evitar el contagio y propagación del Covid-19 (coronavirus), el director de Seguridad Pública, Ruperto Tirado Hernández, destacó la importancia de que los elementos conozcan las medidas de higiene correctas para hacer frente a la contingencia, pues la policía municipal es un agente primordial en la situación que enfrenta el país. De ahí la necesidad de que los policías conozcan cómo se puede prevenir el contagio del coronavirus, así como las medidas de limpieza en su área de trabajo. El doctor del hospital de Huitzilan, Hugo Sánchez Rodríguez, enfatizó en la necesidad de intensificar las medidas de higiene y que sean las correctas, ya que su labor es estar en contacto con la ciudadanía. Por último, exhortó a los elementos a seguir las recomendaciones y estar informando a los pobladores sobre las medidas adecuadas de salud e higiene que se deben implementar. coronavirus Puebla covid-19 Huitzilan de Serdán

